RUBEN OMAR SCHNEIDER "CACHI"
Falleció este domingo 17 a los 81 años. Jubilado de Cementos Avellaneda, vecino de Mariano Moreno. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 entre las 10 y las 14 de este lunes y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Alicia Delia Alves. Su hijo Osmar Andres Schneider. Su hija política Patricia Pezzucchi. Sus nietos Liz y Emilio Schneider. Sus nietos del corazón Valentino y Tomás Gonzalez. Sus hermanos políticos Araceli Alves y Juan Carlos Tonel. Sus sobrinos. Sus amigos y demás deudos lo recuerdan con mucho cariño.