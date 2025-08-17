Su esposa Alicia Delia Alves. Su hijo Osmar Andres Schneider. Su hija política Patricia Pezzucchi. Sus nietos Liz y Emilio Schneider. Sus nietos del corazón Valentino y Tomás Gonzalez. Sus hermanos políticos Araceli Alves y Juan Carlos Tonel. Sus sobrinos. Sus amigos y demás deudos lo recuerdan con mucho cariño.