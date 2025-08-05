SILVANA ROSA FRANCO DE ORTEGA
Falleció en Olavarría este martes 5 de agosto a los 73 años. Jubilada, vecina de Villa Floresta. Sus restos son velados en la sala de calle España hasta las 19:00 de este martes, reabre miércoles de 08:00 a 09:30. Inhumación en Cementerio Loma de Paz desde las 09:30, previo responso en capilla ardiente.
Su esposo: Héctor Horacio Ortega. Su hermana: Stella Maris Ortega. Su cuñado: Alberto Amoroso. Sus sobrinos: Martín, Vanesa, Franco y Renzo. Su sobrino político: Esteban y demás deudos participan su fallecimiento.