Elecciones 2025 Speroni manifestó que buscan una legislatura unicameral en la provincia El candidato a senador provincial, además de funcionario del Ministerio de Economía, está recorriendo la sección y pasó por los estudios de Radio Olavarría. Adelantó que quieren reformar la Constitución para eliminar el Senado. Respondió que conoció a Spagnoulo cuando fue consultado por la investigación en ANDIS.