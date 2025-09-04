SONIA ELISABET LOPEZ
Falleció este jueves 4 a los 54 años de edad. Vecina del Barrio Dorrego. Ama de casa. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942, a partir de las 7:30 horas. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves a las 13:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos Emiliano, Luciano, Franco y Alexis. Su hija política Rocio. Su compañero Raul. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus amigos Ruben y Gustavo; y demás deudos participan su fallecimiento.