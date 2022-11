La Secundaria 16 tiene edificio que ahora les permite ‘tender puentes’

En la mañana de este martes se dio por inaugurado, en la sede de Piedras y Del Valle que tradicionalmente ocupa la Primaria 52, una construcción de más de 350 metros cuadrados, financiada con el Fondo Educativo, que redundará en la unión de la institución secundaria, que funcionaba en dos sedes, por falta de espacio.