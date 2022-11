Lordén: ‘El que gana conduce, el que pierde acompaña’

La diputada provincial se refirió en LU32 a las internas del domingo, en el marco del apoyo que vienen dando ella y el senador Cellillo a la lista 123. Consideró que le viene muy bien a Olavarría ‘una oxigenación’ del partido. Destacó que los procesos democráticos como este sirve para movilizar a los afiliados. La lista ‘no es en contra de nadie’, concluyó.