Triple choque en la mañana del domingo

Fuente: En Línea Noticias

Un Fiat Palio que circulaba por Necochea en dirección a Junín colisionó con un VW Gol que circulaba por Guisasola en dirección a Colón. Producto de la violencia del impacto entre los dos coches, el Palio hace un trompo y el Gol sale despedido en dirección a un Fiat Duna que circulaba por Guisasola en dirección sur.

Pese a que el conductor del Duna no estaba involucrado en la maniobra, recibió el impacto frontal del Gol, cuyo conductor fue trasladado por el SAME por precaución. Afortunadamente las heridas no fueron de consideración. Trabaja en el lugar móviles de Tránsito Municipal y el CPO.