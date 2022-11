CAME: ‘Hay mucha mano de obra, pero poca disponibilidad’

Durante el encuentro con Olmos, los pequeños y medianos empresarios plantearon dos temas que requieren de trabajo conjunto: la transformación de los planes sociales en empleo formal y la generación de espacios de capacitación y entrenamiento formal en las cámaras base.

“Nosotros creemos en el futuro del país a través del empleo privado y con la reconversión de los planes sociales. Por eso destacamos la implementación del Decreto 514/2021 que logró dar respuestas y favorecer tanto a trabajadores rurales, gastronómicos y de la construcción, beneficiaros de planes sociales, como a contratantes, quienes no conseguían mano de obra para labores estacionales”, explicó González.

En ese sentido, Olmos resaltó que “como en la práctica no hemos logrado adhesión debemos hacerlo en conjunto. Ahí hay una tensión que hay que resolver. Para nosotros es muy importante que se lleve a cabo y que los planes se transformen en trabajo genuino”.

A su vez, el titular de CAME reclamó por el desacople que se genera con la tarjeta Alimentar, ya que dicha asignación no está contemplada en el mencionado decreto. “No tuvo el éxito que merecía; muchos trabajadores no se incorporaron. Es fundamental para nosotros avanzar en ese sentido”, profundizó González y agregó: “Sector privado junto con sindicatos, gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales con un mismo objetivo. Hoy hay mucha mano de obra, pero poca disponibilidad”.

En lo que refiere a capacitaciones y entrenamiento de los trabajadores, los dirigentes pyme y la ministra de Trabajo coincidieron en la necesidad de generar espacios formales para desarrollarlas. “Capacitar al trabajador es fundamental. Hay muchas personas a las que debemos capacitar con lo básico”, describió González. Por su parte, Olmos destacó que “tenemos que apuntar al núcleo de los que necesitan una capacitación bien básica. Es darles una proyección de ascenso social”.

Así, ambas partes se comprometieron a reforzar la acción conjunta destinada a impulsar la conversión de planes sociales en empleo genuino, entre otras acciones.

Participaron, además, el secretario General de CAME, Ricardo Diab, el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, el vicepresidente primero, Alberto Kahale, la vicepresidenta tercera, Claudia Fernández, el secretario Gremial, Guillermo Polke, la secretaria de Capacitación, Beatriz Tourn, el secretario de Prensa, Salvador Femenía, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo, y el asesor legal de CAME, Juan Pablo Diab.