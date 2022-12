El máximo certamen futbolístico se había disputado por primera vez en una sede que no era ni europea ni americana y los elegidos fueron Japón y Corea del Sur en 2002.



La Selección que dirigía Marcelo Bielsa llegaba como máxima candidata al título porque en los partidos de preparación había vencido a gran parte de las potencias e incluso en las Eliminatorias Sudamericanas quedó primera varias fechas antes del final.



Sin embargo, el Mundial fue el peor recuerdo porque quedó eliminada en primera ronda, luego de vencer 1 a 0 a Nigeria, perder 1 a 0 con Inglaterra y empatar 1 a 1 con Suecia.



Los británicos y los suecos terminaron con 5 puntos y el elenco nacional fue tercero con 3, mientras que los africanos sumaron una unidad.



Ese recuerdo de una eliminación tan temprana de una Copa del Mundo marcó por muchos años al equipo albiceleste.



Sin embargo, en Qatar 2022, la segunda cita en ese continente, llegó la revancha 20 años después.



El conjunto nacional no arrancó bien y perdió 2 a 1 con Arabia Saudita, pero se recuperó y venció 2 a 0 a México y a Polonia para cerrar como líder del Grupo C con 6 puntos.



En octavos de final superó 2 a 1 a Australia, en cuartos venció 4-3 a Países Bajos en los penales tras terminar 2 a 2 el encuentro, en semifinales fue 3 a 0 a Croacia y ahora en la final 4-2 a Francia desde los doce pasos tras un electrizante encuentro que culminó 3 a 3.



De Bielsa a Lionel Scaloni, de Juan Sebastián Verón a Lionel Messi, de Pablo Aimar -hoy miembro del cuerpo técnico- a Ángel Di María, de Gabriel Batistuta a Julián Álvarez, ed Hernán Crespo a Lautaro Martínez, de Pablo Cavallero a Emiliano "Dibu" Martínez, hoy llegó la revancha de la Selección.