FDT: ‘No vamos a acompañar el presupuesto’

'Dibujado' y de 'Copia y pegue' manifestaron los concejales en pleno del bloque en conferencia de prensa este lunes, en referencia al proyecto que se trata este martes. La opinión ante los periodistas fue dada por los ediles, respaldados detrás por todas las vertientes que conforman el frente en Olavarría.