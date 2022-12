CECO III: un año de obra, casi $1100 millones y convocarán a anotarse a los interesados

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio, Miguel Santellán, detalló lo firmado este martes con la Provincia. Resaltó la posibilidad que la política le da al gremio de continuar construyendo viviendas. Añadió que esta vez, está muy cerca el inicio y que la construcción será administrada por el sindicato. Buscarán privilegiar a proveedores locales que les garanticen buen precio. Habrá una nueva inscripción, porque los requisitos del Instituto de la Vivienda, han cambiado.