La Cooperativa informó las inversiones hechas en el tendido eléctrico para evitar cortes

Se realizaron obras ‘durante el año 2022 en los diferentes niveles del sistema con la finalidad de ampliar la capacidad de las instalaciones que, ante la sobreexigencia, colmaron su capacidad’.

Los inconvenientes vinculados a las altas temperaturas ocurren cuando las instalaciones no tienen capacidad suficiente para atender la demanda excepcional que se produce en esas circunstancias.

Se relevaron las subestaciones en las que se detectaron problemas durante el verano anterior, en especial durante la ola de calor ocurrida en el mes de enero de 2022 que generó consumos de energía récord en todo el país.

En función de ello se construyeron nuevas Subestaciones Transformadoras (SET), se reemplazaron transformadores y se adaptó la infraestructura de la red para la nueva potencia, se adecuaron protecciones en Baja Tensión y se tomaron medidas tanto correctivas como preventivas para tratar de minimizar las posibilidades de corte.

Las obras beneficiaron a las subestaciones situadas en diferentes puntos de la ciudad:

Barrio Alberdi:

SET 16, Calle 19 N° 3780

Recambio del interruptor principal, construcción de una nueva salida, renovación de cables desde el transformador a la línea, ampliación de un circuito y mantenimiento general. Próximamente se conectará un nuevo circuito a la SET.

SET 38, Av. Alberdi N° 4095

Nuevo gabinete de Baja Tensión con salida de Alumbrado, incorporación de interruptor principal, renovación de cables desde transformador hasta la red y renovación de protecciones.

Barrio Sarmiento:

SET 19, Av. Ituzaingó N° 4601

Renovación del interruptor general y cables a la línea.

Barrio San Vicente

SET 3A, Buchardo 3164

Renovación del sistema de Baja Tensión, recambio de cables a tablero, reformas de seguridad y obras de infraestructura.

SET 24, 25 de Mayo N° 1291

Recambio del transformador, interruptor, cables y construcción de dos nuevas salidas de Baja Tensión.

Barrio Luján

SET 5, Saavedra N° 2760

Renovación del sistema de Baja Tensión, recambio de cables a tablero, reformas de seguridad y obras de infraestructura.

SET 5 C, Av. Colón 4708.

Renovación del interruptor principal y protecciones de salidas de Baja Tensión. Actualmente se trabaja en la construcción de un nuevo circuito para lo cual se tenderán 250 m de línea de Baja Tensión.

Barrio Mariano Moreno

SET 4 A, Rufino Fal N° 2940

Renovación del sistema de Baja Tensión, recambio de cables a tablero, reformas de seguridad y obras de infraestructura.

SET 27, Merlo N° 3315

Construcción de dos Subestaciones de 315 kVA. Próximamente se llevará a cabo la conexión a la red de Baja Tensión y puesta en servicio.

Barrio Independencia

SET 7A, Pelegrino 1627

Renovación de 150 mts. de cable subterráneo por preensamblado

Barrio Pueblo Nuevo

SET 7, Maipú y Pelegrino

Renovación del interruptor principal.

SET 18, Av. Sarmiento N° 2175

Construcción de una salida y un alimentador de Baja Tensión, se repartieron circuitos

Barrio SCAC

SET 923, Av. Circunvalación Este y Necochea

Construcción de circuitos de Baja Tensión y se renovaron las protecciones.

Barrio Belgrano

SET 12, Rendón N° 4290

Construcción de dos salidas de Baja Tensión.

Zona de La Bota

SET P41, Av. Circunvalación Este y Necochea

Construcción de una nueva salida de Baja Tensión, instalación de interruptor principal y puestas a tierras en distintos puntos de la red.

Zona Ruta 60 y Av. Colón

SET 937

Instalación de un interruptor principal y reemplazo de cables del transformador a la red.

Zona Aut. L. Fortabat y Las Orquídeas

SET 959

Construcción de una nueva Subestación monoposte en reemplazo de la existente.

Barrios Independencia, Pueblo Nuevo y Pickelado

SET 910, Av. Alberdi N° 2505

Renovación de las protecciones de las salidas de Baja Tensión.

Nueva Villa Alfredo Fortabat y Plan VEA

SET 209

Se renovó el interruptor principal

SET 210

Renovación de cables desde el transformador hasta el tablero y renovación de la protección de dos salidas.

Santa Luisa

SET S 107

Renovación del interruptor principal y construcción de nuevas salidas de circuitos de Baja Tensión.

Sistema SCADA

Como parte del proyecto de actualización y ampliación del sistema SCADA, se instalaron dos reconectadores automáticos sobre la Línea 5, lo cual permite despejar fallas ocasionadas en la zona donde se ubican pozos de extracción de agua, en el sector del barrio bancario y Nicolás Avellaneda.

Dichas tareas se llevaron a cabo con el objetivo de disminuir los riesgos de corte durante el verano. No obstante, y pese a los trabajos realizados frente a excesos de consumo podrían presentarse inconvenientes en el sistema eléctrico de la zona donde se intervino o en otras donde, como consecuencia del crecimiento de la demanda, se supere su capacidad. En ese sentido, consideramos imprescindible concientizar a la población sobre el uso racional de la energía, ya que utilizarla con responsabilidad debe ser un compromiso de todos.

Una de las recomendaciones principales consiste en regular el aire acondicionado en 24º y cerrar las puertas para evitar el ingreso de aire al ambiente climatizado. Además, se sugiere no dejar luces encendidas en ambientes que no se utilizan, utilizar lámparas de bajo consumo, desenchufar los aparatos electrónicos porque aún cuando se encuentran en stand by continúan consumiendo energía; descongelar regularmente la heladera y usar el lavarropas cuando la ropa reunida llegue a la capacidad máxima aconsejada por el fabricante, entre otras medidas que permitan incrementar la eficiencia en el uso de la energía.