Licitarán la Verificación Técnica en la Provincia

Está por culminar la confección de los pliegos indicó Héctor Lufrano, responsable de la Dirección de VTV, que depende del Ministerio de Transporte Bonaerenses, en Radio Olavarría. Fue consultado por la decisión de habilitar la circulación de vehículos con VTV vencida, pero con turno para concretarla.