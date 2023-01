‘El desencadenante no fue lo procesal, porque no ha habido cambios en la causa’

El Dr. Sergio Roldán, que tuvo contacto con Claudio Peralta horas antes que se produzca la situación del lunes por la tarde, indicó que puede haber algún otro tipo de cuestión que lo haya llevado a cometer el intento de suicidio, más allá de lo procesal. Aclaró el por qué iba a declarar en la causa y, finalmente, tras su consejo, no lo hizo. Coincidió con los funcionarios judiciales en torno a los tiempos y afirmó entender a ‘la política’, pero pidió responsabilidad al momento de hacer declaraciones.