Baéz Sosa: finalizó la toma de declaraciones y testimonios

En la última jornada de presentación de prueba en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, marcada por el tercer aniversario del homicidio ocurrido en Villa Gesell, declararon los peritos forenses convocados por la defensa de los acusados y, con el correr de las horas, dos de los imputados, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, pidieron dar testimonio.

Entre lo más destacado, los imputados negaron haber participado del homicido, ambos sotuvieron que "no lo tocaron". Esto, como se preveía, es una estrategia para "bajar" la condena.

Por su parte, los peritos convocados indicaron que la autopsia no fue completa, que faltaron alguos detalles, al tiempo que no creen "el joven haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente”. “No fue la RCP la que mató a Fernando Báez Sosa pero agravó la situación por la movilización”, añadieron.