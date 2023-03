Olavarría Vuela este fin de semana

Lo confirmó Susana Brun, la titular del aeródromo municipal, por LU32. Adelantó algunos de los espectáculos y pilotos que se presentarán el sábado 24 y domingo 25, con entrada libre y gratuita. Por otro lado, reveló que durante 2022 se dieron más de 5300 movimientos en la estación.