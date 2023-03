Bomberos retira dos nuevas unidades móviles

Este martes, una delegación encabezada por el Comandante Raúl Ferreira y el presidente de la Asociación, Hugo Fayanás, concurrió a Pilar, donde opera el despachante de aduana correspondiente. Volverán a Olavarría con el camión Scania que busca reemplazar la escalera, emblema del cuartel, y una unidad Renault estilo UNIMOG para combatir incendios forestales y en lugares de difícil acceso.