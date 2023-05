Benítez: “son muy bajos porcentajes de los alumnos que al terminar el segundo año de primaria no están alfabetizados”

El Jefe Distrital Julio Benítez se expresó en Radio Olavarría luego de conocerse los resultados de las Pruebas Aprender 2022, el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Dijo que estos indican una mejoría con respecto a 2021 y que los resultados "no deberían sorprender".