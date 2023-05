Programa GIRO: “es un cambio de hábito en la forma en que gestionamos nuestros residuos”

Lo consideró la encargada del área de Desarrollo Sostenible, Emilia Díaz. Comentó que desde este 22 de mayo habrá un cambio en el servicio de recolección de residuos en 26 barrios. Antes estos contaban con una frecuencia de tres veces por semana, ahora pasará a ser de cuatro veces la recolección: dos días de basura, uno de material reciclable y otro de compostaje