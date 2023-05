Egresados de la Facultad de Salud reclaman sus títulos universitarios

Habrá una movilización este viernes 2 a las 12 horas, en 9 de julio y Grimaldi. Candela Segura, integrante de “Médicos en lucha”-grupo que organiza la marcha-, comentó que en diciembre pasado cerca de 30 profesionales se recibieron y todavía no han recibido sus títulos universitarios. Recordó que la ley de Educación Superior (Ley N° 21.521) los ampara, ya que en el artículo 40 se expresa que los títulos no pueden tardar más de 120 días desde que se solicita.