Casa de la Provincia: ‘La obra se inaugura funcionando’

Este viernes al mediodía, funcionarios locales y provinciales recorrieron la obra, situada en el Parque Eva Perón. Señalaron que se vienen cumpliendo los plazos y que la empresa estaría entregándola en Septiembre. Agregaron que no solo serán oficinas de lunes a viernes, sino que habrá actividades los fines de semana.