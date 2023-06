Buscan tratar adicciones en Olavarría como dispone la Ley de Salud Mental

Foto: Facebook Solange Rivarola Vales

Hace unos días inauguró su sede Casa Pueblo, en el Barrio Hipólito Yrigoyen, con un equipo de 16 profesionales que, en cooperativa, trazan estrategias y atienden personas con situaciones de consumo problemático y, también, que pueden o no padecer violencia de género. Reconocen que son situaciones que se interrelacionan. Por otro lado, afirman que cuesta mucho que la Municipalidad trate a los consumos problemáticos de forma ambulatoria. Yanina Lardapide, coordinadora, dialogó con LU32.