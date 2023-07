Facundo Cajén: de “comerse el mundo” a los debates sobre la Inteligencia Artificial

El olavarriense brindará una charla en la Facultad de Ingienería este jueves 6. Allí contará un poco de su historia y hablará sobre el futuro –y presente- de la Inteligencia Artificial. En diálogo con Radio Olavarría, contó cómo logró llegar a ser considerado por el Foro Económico Mundial como uno de los 30 jóvenes más influyentes del mundo, y consideró que la Inteligencia Artificial “nos empodera a todos”.