HCD: Campaña Limpia y Bebidas Espirituosas se destacan en la novena sesión ordinaria

Graciela fue enfermera durante la Guerra de Malvinas y agradeció el reconocimiento a los ediles.

Luego, el propio Cea, emocionado, agradeció por el reconocimiento y relató cómo se gestó la publicación. Daniel Leconitre destacó el culto a la palabra que el Dr. Cea.

Luego de un pequeño receso, de hecho, se comenzó con el tratamiento de los expedientes con despacho de comisión.

La concejal Amespil describió el primero de ellos, que era una resolución que implica algún tipo de reglamentación y limitaciones para la instalación con fines de vivienda o desarrollo productivo de Kochi Tue. Aclaró que se están estudiando los proyectos de zonificación, pero con esta resolución quedan fijadas las intenciones de los vecinos del paraje. Además, la resolución solicita la instalación de carteles nomencladores de las calles. Fue aprobado por unanimidad.

El siguiente proyecto fue una ordenanza, ideado por la Unión Vecinal y con un anexo de un proyecto en el mismo sentido de la UCR Juntos. Fue el concejal Matrella que realizó un pequeño recorrido del expediente. Sostuvo que ellos lo habían presentado en un año no electoral. Señaló que la preocupación de ellos al reglamentar esto, tiene que ver exclusivamente con la seguridad. “Nos hubiese gustado que hubiera salido un poco antes, pero todavía estamos a tiempo”, manifestó, al tiempo que reconoció que hubo algunos agregados de un proyecto del bloque Juntos.

El concejal Endere destacó que se pudo llegar a un acuerdo entre la mayoría de las Fuerzas de componen el Concejo. Se lamentó que no se pudo profundizar en algunos puntos, y que se los trató de oportunistas, pero volvió a resaltar que, al menos, se pudo llegar a cierta armonía.

La concejal Arouxet resaltó que el proyecto original estaba firmado por el ex funcionario Mariano Ciancio por la Unión Vecinal y por Walter Vega. Reveló que no se debatió cuan seguro es o no un pasacalle, sino que se buscó prohibir el hacer publicidad a los partidos más chicos. Señaló que solo se podía hacer publicidad en sextuples, que ya estaban todos ocupados, porque el proyecto llegó hace unos días por Juntos, a diferencia de lo presentado por la UCR, hace más tiempo. Buscaban bloquear a todos, consideró la edil.

La concejal Creimer quiso aclarar algunas expresiones de Endere. Declaró que ellos, una vez electos, no solo representan a un partido, sino a toda la población. Mencionó cuestiones relacionadas al cambio de las reglas de juego, cerca de la campaña, que podrían beneficiar a un sector en particular, muy cerca del inicio del período de campaña. Manifestó el apoyo del proyecto de la UCR, porque se relaciona, exclusivamente con la seguridad de los pasacalles.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.