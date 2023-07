Mosquera analizó las intenciones de voto a un mes de las PASO

José Luis Mosquera, analista local, señaló a través de diversas encuestas nacionales, que Juntos por el Cambio está unos puntos por encima de Unión por la Patria. En las internas, Larreta se impone a Bullrich, y Sergio Massa vence ampliamente a Juan Grabois. Aseguró que estas tendencias cambian constantemente.