El ITECO con muchos inscriptos, por primera vez, dictará clases en la primera tarde

El director del instituto, Carlos García, detalló en Radio Olavarría que para el 2024 tratarán de disponer más comisiones en ese turno, para no dejar estudiantes en listas de espera. Destacó que hay un gran cantidad de mujeres en las carreras mineras y adelantó que están buscando abrir una nueva carrera.