‘Quizás la quita de subsidios se da por no estar inscripto’

Gabriel Laborde, Jefe de Atención al usuario de la cooperativa eléctrica explicó en Radio Olavarría cómo fijarse en la factura si se ha completado o no el trámite. Por otro lado, admitió que el primer día de abierta, la oficina que ayuda en estos casos tuvo más de 100 consultas.