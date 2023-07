Cityssan: hay bonficaciones especiales en planes de ahorro y venta convencional

Santiago Novelli, gerente de la sucursal Olavarría de la firma, contó en LU32 que el 'caballito de batalla' de la marca para la zona, es la pick up Frontier. Afirmó que tiene un versatilidad que la hace adaptarse para el uso en la industria o en campo. Destacó que, además de la comercialización, en Olavarría se cuenta con el taller y el asesoramiento post venta.