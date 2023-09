Maximiliano Wesner denunció ‘persecución sistemática’ desde el 13 de agosto

El candidato a intendente por Unión por la Patria convocó a una conferencia de prensa en el Centro Empleados de Comercio, en donde denunció cuestiones que viene atravesando luego de las PASO. Dijo que el límite se excedió cuando se enteraron que había folletos repartidos por la ciudad, con su nombre e imagen, que no fueron elaborados desde su espacio. “Es un material que daña mi imagen y mi nombre para desprestigiar a la política”, aseguró.