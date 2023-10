Natalia Calomé: “Tengo la oportunidad de ser la primera intendenta mujer”

La candidata a intendente de Juntos, de la ciudad de Azul, se expresó en Lu32 sobre sus expectativas para la jornada electoral, luego de emitir su voto. Valoró a su equipo de trabajo y destacó la red de mujeres que se conformó en la Provincia.