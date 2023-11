Caso Falcón: “La posibilidad que tiene Sayago de obtener la libertad es una en un millón”

Lo expresó el Dr. César García, representante de la familia de Jennifer Falcón, en el marco del pedido de libertad condicional del asesino y violador en serie. En diálogo con Radio Olavarría, el letrado dio detalles de la pericia psicológica que se le realizó a Mario Oscar Sayago, explicó porque considera que no va a poder obtener la libertad y adelantó cuáles son los pasos a seguir en la causa.