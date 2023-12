Persiste alerta amarillo por fuertes lluvias para este jueves

Ante esta situación se solicitó seguir las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencia: evitar la circulación, no sacar los residuos, uso razonable de agua, no dejar objeto al aire libre sueltos. En esa línea Wesner pidió “circular por los parques públicos ya que hay muchos árboles caídos y ramas sueltas y no juntar la leña”.

Por último, se recuerdan los teléfonos y vías de contacto:

-Bomberos: 422222

-Monitoreo: 419016, 24 horas

-Desarrollo de la Comunidad: 15665710 (Solo WhatsApp).