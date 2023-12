El Concejo trata el Presupuesto 2024

En desarrollo...

La sesión se inició pasadas las 9 con la totalidad de la nueva conformación del Concejo presente.

El concejal Aguilera fue el miembro informante del proyecto. Destacó que el mismo se realizó sin tener proyecciones en torno a la macroeconomía nacional, como el IPC o el presupuesto general del país. Agregó que el proyecto de presupuesto se concentra en la austeridad y la eficacia del gasto. El 51% son recursos de origen no tributario. Supera en unos 665 millones al que había sido presentado por Galli, con pautas que habían sido emitidas por Massa.

Aclaró que las obras incluidas en el presupuesto son las que vienen en marcha y deben concluirse. Consideró, como punto importante del proyecto, el reordenamiento de las cuentas públicas. Señaló que el plan de gestión “verdadero” se verá en el presupuesto 2025, que se presentará a fines del 2024. Solicitó consideración a sus pares por el contexto que se está atravesando.

Matrella siguió en el uso de la palabra. Puso como consideraciones a tener en cuenta el contexto económico, el poco tiempo de la nueva gestión y, también, el plazo corto para analizarlo que tuvieron los ediles. Manifestó que es llamativa la baja en el dinero para obras. Mientras que el impuesto a la piedra significa un 20% de ingresos, no se condice eso con el dinero para obras, sino que va a gastos corrientes. Reveló que un 44,5% de los gastos se va a ir en salarios del personal. Cargó contra el gobierno anterior por la situación económica actual. Manifestó, igual, que la actualización de tasas vía IPC no alcanza para cubrir los costos del municipio. Tal como expresó su par Francisco González en LU32, adelantó acompañamiento al proyecto, pero también, que van a seguir de cerca los acontecimientos.

El concejal Galli consideró que el presupuesto es una copia del presentado por el intendente anterior, con algunas modificaciones. Comenzó recordando los años 2022 y 2023 en cuestiones paritarias. 94,8% fue la inflación en el año calendario y 110% el incremento salarial durante el 2022, expresó. Con proyecciones de Bezzoni, la secretaria de Hacienda, este 2023 cerraría con un 185% o 225%, si se toman otros números de consultoras. Los salarios habían aumentado un 105,9%, mientras que el IPC lo había hecho un 119,8%. Pronostica Galli para este año, que finalizará con una diferencia de 79,3% entre el IPC y el resultado de la paritaria, por lo que la variable de ajuste serán los trabajadores.

En otro orden, manifestó que ellos recibieron un déficit más grande que este en 2016 y lo sanearon en seis meses.

Por otro lado, expresó que faltaron algunas respuestas a preguntas que le realizaron a Bezzoni, y que no tuvieron acceso al RAFAM.

La concejal Arouxet comenzó diciendo que nuevamente han ninguneado al Concejo, pese a que hubo un cambio de gestión. Coincidió con Galli en ver que no hubo trabajo desde el 23 de octubre, como ha expresado Wesner en su discurso. Criticó que se haya hecho un organigrama, sin tener en cuenta el estado del municipio. Señaló que se entregó un presupuesto con cambio de nombres de las áreas, pero nada más. Fue dura con Bezzoni, que para ella no respondió las consultas que se le hizo. Están mintiendo a quienes los votaron y al resto de la población. Para ella no hay ahorro en la reducción de planta, que significa 24 millones al mes. Afirmó que hay nuevas altas de personal, pese a que Ubaldo García les respondió que no hubo. Por otro lado, en el presupuesto no hay proyección de construir una vivienda. Tal como expresó el concejal preopinante, sostuvo que se va a aplicar un aumento de tasas del 100% en los primeros meses del año. Reiteró que no modificaron nada en el presupuesto que había presentado Galli. Consideró que no hay una sola medida para sacar a Olavarría del déficit que está sumida hace años. Adelantó que no van a acompañar el presupuesto, porque no representa a Olavarría: representa promesas incumplidas.

También les preguntó si iban a hacer algo con Transporte Malvinas y le respondieron que nada puede hacerse porque es un contrato ya firmado. Algo similar con el Estacionamiento Medido, que han criticado en este recinto, agregó.

Siguió Casamayor de la LLA en uso de la palabra. Consideró que se “pasa la motosierra” por el salario de los municipales. Pidió conocer qué va a hacer quien representa a los trabajadores de la Comuna.

Lascano indicó que el déficit se incrementa en un 30%. Criticó que el impuesto a la piedra se use para gastos corrientes y que no haya recomposición para los trabajadores municipales. Es una prorroga del presupuesto de la gestión Galli, manifestó. Opinó que el presupuesto tira, en 19 días, las banderas del oficialismo que gobierna Olavarría. Consideró también que la política no está pagando la crisis, como propone el presidente Javier Milei. Denunció que el presupuesto cristaliza el acuerdo entre Unión por la Patria, el PRO y la UCR, que se plasmó en la sesión preparatoria donde se eligieron autoridades. Expresó, personalizando la discusión, que la “banca” de Santellán costará 97 millones de pesos este año. Se preguntó el acuerdo por la presidencia de Santellán tiene que ver con el acompañamiento que hubo en la elección de autoridades.

Se lamentó porque el resultado de la auditoría anunciada por Wesner, está echado.

Añadió que el presupuesto presentado es ‘hiperdeficitario’, pese a que Bezzoni no le pudo responder la pregunta.

Denunció que funcionarios de Galli usaron el Concejo Deliberante como guarida, pero son los ganadores de este presupuesto. Los perdedores, son los vecinos de barrios como el Jardín, el FONAVI, que no está presupuestado el embellecimiento, ejemplificó.