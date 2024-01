Transporte: Provincia deposita en las próximas horas y habría aumento de boleto la próxima semana

Hubo una reunión entre trabajadores y la Jefa de Gabinete de la Municipalidad, Mercedes Landívar este martes, en el marco de la retención de tareas dispuesta por la UTA a nivel transporte de corta y media distancia. Se plantearon varios temas en el encuentro, pero se conocieron algunos de ellos con la voz de los trabajadores, particularmente de Marcelo Sequiera, delegado de UTA en TuBus.