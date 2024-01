Lascano: “Lo que estamos viendo es un resabio de la gestión anterior”

El concejal de Ahora Olavarría, Guillermo Lascano, dialogó con Lu32 en relación al índice de inflación de diciembre, conocido la semana pasada. Aseguró que esto corresponde ‘en su mayoría’ a la gestión de Alberto Fernández y opinó que tanto el DNU como la Ley Ómnibus son medidas necesarias porque “si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas”.