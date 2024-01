Rauch: preocupación por la designación de anestesista condenado por encargar el asesinato de su ex esposa

Foto: La Nueva Verdad Rauch

El ex médico de la Policía Bonaerense, José Nicolás Chaín, había sido condenado a reclusión perpetua –que fue reducida a 16 años- por un tribunal que lo halló culpable de encargar el asesinato de su ex esposa. Recuperó la libertad hace algunos años y recientemente fue incorporado como anestesista en el Hospital Municipal de la vecina localidad. María Lamarche, presidenta del bloque de Unión por la Patria, detalló la preocupación que mantienen desde el espacio.