Semana del Parto Respetado: “Se busca que la mujer esté informada durante todo el proceso”

Desde el 13 al 19 de mayo se celebra la Semana del Parto Respetado, en la que se busca visibilizar derechos de las familias, las madres, niñas y niños. En ese marco, Yesica Wilt, Licenciada en Obstreticia que se desempeña en el Hospital Municipal, dialogó con Lu32 y destacó la importancia que tiene la información para tomar decisiones fundamentadas.