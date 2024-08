Catalina Loza: de conectar empleados con productores agropecuarios a ofrecer todo tipo de seguros

Catalina Loza, organizadora de seguros en Olavarría, habló en Sintonía Agropecuaria sobre los servicios que ofrece para productores agropecuarios. También, detalló que poseen un mecanismo para reclutar personal para trabajar en el campo, es decir, se les toma el curriculum y cuando algún productor necesita empleados, se les ofrece la entrevista. Además, destacó la financiación de seguros para todo tipo de incidentes y maquinarias.