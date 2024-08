Weser y Sileoni anunciaron la Escuela de Guardavidas, el bloqueo de sitios de apuestas y Ciencias de la Salud al edificio de Nacional y Comercio

El Director de Escuelas de la Provincia estuvo en Olavarría este martes y ofreció una conferencia de prensa, luego de una reunión de trabajo con el intendente. Además de los anuncios, también fue consultado por el tema del cambio en la aprobación de materias en la escuela secundaria.