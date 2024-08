Mes de las Infancias: además del festejo en la Rural, habrá 11 actividades más

Este viernes se anunciaron las diferentes propuestas, pensadas desde la Comuna, pero se resaltó fuertemente el ofrecimiento y la participación de distintas instituciones intermedias. La conferencia fue encabezada por el intendente Wesner, autoridades municipales y referentes de MANO, la 'Biblio' del Otro Lado del Árbol y Arrebatando Lágrimas.