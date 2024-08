Olavarría por las Instituciones: A beneficio de Ola Rosa se recaudaron $572.000

Lo confirmó en Lu32 la presidenta de Ola Rosa, María Eugenia Montero. Indicó que ese dinero será destinado a la participación del grupo en el Encuentro Nacional Rosa, a desarrollarse entre los días 5 y 9 de diciembre en la ciudad de Bariloche. Además, detalló las actividades que vienen realizando, y recordó la importancia de los chequeos médicos anuales para detectar el cáncer de mama con tiempo.