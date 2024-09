Casi toda la oposición rechaza tratar la venta de la calle a Loma Negra

Los integrantes de los Bloques PRO+ERF, La Libertad Avanza, UCR y Cimientos de Libertad manifestaron el “rechazo al tratamiento en Sesión Especial” convocada por presidencia del HCD para el jueves 3 a las 9, a fin de dar tratamiento a la venta de una calle a LOMA NEGRA CIASA.

“Destacamos la importancia del trabajo del cuerpo legislativo en estos asuntos, por ello estamos trabajando no solo en el estudio minucioso del expediente sino en la afectación de los fondos que el Municipio obtenga producto de esta venta, entre los cuales se destaca la adquisición de un nuevo resonador de alta complejidad para el Hospital Municipal y obras para las localidades del Partido, con especial atención a los vecinos de la localidad de Loma Negra”.

“Entendemos la necesidad por parte del municipio de cerrar la venta, pero al mismo tiempo creemos sumamente importante respetar los tiempos propios del poder legislativo”.

En ese sentido precisaron que “en siete días no se puede dar un tratamiento apropiado a un expediente de semejante importancia”.

Concluyen la nota expresando que se esforzarán “para trabajar de cara a los vecinos y realizar una labor responsable cuidando los intereses de nuestra comuna”.

Los caminos a los que se expone al expediente 1624/21, recaratulado 289/24. son los siguientes: que no haya quórum, ya que los concejales de los bloques firmantes suman once; que den quórum, mocionen la vuelta a comisión y la logren; que voten en negativo y el expediente se ‘caiga’; que dejen votando en soledad al oficialismo, se abstengan y quede aprobado por mayoría o, también, aunque no coincidiría con el “rechazo a la sesión” que lo aprueben con alguna adenda.