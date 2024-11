´El Balance es muy positivo en todos los aspectos´

El Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, Juan Pablo Arouxet, dialogo con Lu32 y realizó un balance de los juegos Bonaerenses. Arouxet destacó la organización del evento, remarcando la importancia que el Gobernador le dió en todo momento y el acompañamiento del Intendente Wesner a la delegación local y a la realización de los juegos.