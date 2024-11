Foto: Tu Foto Olavarría

Rosa Muía, referente de Talleres Protegidos Olavarría, dialogo con Lu32 sobre la Cena aniversario llevada a cabo el pasado sábado. Destacó la presencia del intendente Wesner, de Horacio Balbiani de CORPI y de todas las familias que se sumaron. Muía resaltó que sería 'un sueño' abrir las puertas del nuevo hogar antes de que culmine el año. Foto @tufotoolavarria