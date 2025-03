Marcos Valderrey: “Fue un partido duro, nos costó en los primeros minutos. A veces las cosas no salen como se planifican, pero el sacrificio del equipo hizo que nos podamos quedar con los tres puntos”

El entrenador de Embajadores destacó la entrega y el esfuerzo de sus jugadores para sacar adelante un partido incomodo. El último campeón ganó y es puntero, en un partido difícil fue superior a su rival.