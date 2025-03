José Luis Prevetera: “No me gustó la actuación del árbitro, de todas maneras no perdimos por eso, pero en algunas jugadas nos complicó”

El técnico de Municipales analizó la derrota frente a Embajadores, no conforme con la actuación del juez principal dejó en claro que de todas maneras eso no fue relevante en la derrota. Se lamentó porque considera que su equipo hizo un buen partido y lo terminan perdiendo por una pelota parada.