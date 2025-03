“El público más difícil es el infantil”

Desde Caldas, un municipio cercano a Medellín, la autora colombiana Leidy Minota recordó con mucho cariño su paso por la ciudad, pero sobre todo la temporada en la que estuvo trabajando en la biblioteca Crucero Gral. Belgrano, y las historias de los ex combatientes de Malvinas, sería una experiencia que finalmente dejaría plasmada en un cuento. “Tom, el perro polizón” ya se puede escuchar en la voz del olavarriense Matías Tamagno en Youtube.

“El cuento nace para poder acompañar a los relatos sobre Malvinas en Olavarría. Tuve la oportunidad de trabajar y de coordinar la Biblioteca Crucero General Belgrano en 2024, donde pudimos elaborar todo un proceso de organización de colecciones e investigación sobre el tema principal que es Malvinas, y sobre todo porque la biblioteca está creada por veteranos de la guerra. Entonces, en este marco, mirando toda la situación de cómo llegar a los niños y a las comunidades para poder encontrar una voz que relate este aspecto que no es tan sencillo de hablar, sobre todo con las infancias, pocos cuentos están encaminados pues como a este propósito, empezamos a investigar, a realizar todo un proceso de levantamiento de información para saber desde dónde lo abordamos”, contó.

La autora colombiana explicó que “armamos entonces una colección tesoro, que está compuesta por todos los objetos que los veteranos tenían sobre Malvinas para poder acompañar la narración y la participación de los grupos a través del objeto, una narración a través del objeto”.

La escritora señaló que quedó en ella “un compromiso de explorar un poco más para poder consolidar un cuento que permitiera ser vía de trabajo y de relacionamiento en este tema con los públicos que visitan la biblioteca y quedé con esa responsabilidad”. En ese camino “empecé a realizar mi tesis de maestría sobre Malvinas, sobre el eje lírico, sobre las formas narrativas de interpretación de los simbolismos que trae la guerra, en este caso Malvinas y este cuento entonces, después de dos años de investigación de la maestría, pues es el resultado final. Es una puesta en práctica de los hallazgos que pude encontrar en mi tesis”.

“Fue una gran responsabilidad poder consolidar este cuento, el público más difícil es el público infantil porque hay que saber llegarles, hay que saber tratar los temas”, afirmó y agregó que “no es un tema fácil el tema de la guerra, el tema de la muerte, el tema del conflicto, pero considero porque mi enfoque como escritora está delimitado porque la literatura se atravesaba por la filosofía para niños donde podamos abordar este tipo de conceptos de una forma práctica y donde el cuento se convierte en una herramienta que le permite al mediador poder hacer paralelismos con adjetivos y antónimos. Entonces, si trabajamos el miedo, ¿qué sería la seguridad? ¿Cómo nos sentimos seguros y cuándo tenemos miedo? Si trabajamos la cobardía, podemos trabajar la valentía. Si trabajamos el odio, trabajamos el amor. Porque una de las misiones de la Biblioteca Crucial General Belgrano y mi posición como escritora infantil es poder acompañar estos procesos de mediación para el tratamiento de la paz y la sana convivencia, que es lo que los objetivos misionales de los espacios culturales y educativos”, destacó.

“Me siento muy contenta de poder compartir con el público este cuento, previo al 2 de abril. Espero que, aunque con notas tristes, pues también entendamos el mensaje de esperanza que siempre acompaña estos procesos de duelo y de confrontación con la realidad humana, y que sea una herramienta útil para poder generar espacios de conversación y de reflexión frente a nuestras propias acciones y cómo colaboramos para que una sociedad se transforme positivamente”, marcó.

Por otro lado, recordó la relación que la une a la biblioteca. “La quiero muchísimo y a pesar de la distancia pues sigo acompañando a todos los trabajadores de la biblioteca que le han metido muchísimo esfuerzo y amor por el nuevo espacio que se está consolidando, que ya está terminado para que la visiten y a Matías Tamagno por haber puesto su voz para darle vida a este personaje del cuento del perro Tom”.

En cuanto al artista que puso la voz para el cuento, Leidy lo describe como “un olavarriense que tiene mucho talento en cuestión de las artes y un manejo excelente de la voz. Trabajar con él siempre va a ser un gusto. De hecho, estamos pensando en avanzar porque tengo otros proyectos. Tengo unas canciones de cuna, tengo unas rondas infantiles, tengo algunos cuentos en verso, algunas fábulas que también he escrito. Hay unas invenciones que son fábulas rap que tienen música y como Matías canta, entonces estamos organizando una agenda de trabajo para poder empezar a sacar todos estos productos literarios, para poderlos compartir con la comunidad objetivo, que en este caso son las infancias”.

“La migración es otro de los temas que no es fácil de abordar, sobre todo para las infancias, porque los niños no deciden irse de sus territorios y no deciden pasar, eso es una decisión de los adultos, entonces hay que saber acompañar desde las escuelas y desde nuestras adulteces a estos sentires migrantes de los niños que han llegado a países de acogida. Así que ese es el proyecto en el que estamos con la editorial, estamos en un momento de edición y maquetación”, adelantó. “El viaje del armadillo”, se llama el cuento que será ilustrado por Sol Caterine Vélez, una artista plástica también colombiana, que en esos momentos vive en Japón”.