Así lo indicó Martin Barraza, presente en los estudios de LU 32 en el programa "Vivo la Tarde". El cantante folklórico que fue el encargado de cerrar musicalmente los festejos por el 25 de Mayo en nuestra ciudad, aseguró que lo puso feliz volver a ver a Olavarría engalanada para el desfile patrio.

Your browser does not support the audio element.