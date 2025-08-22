Vuelven Los Nocheros al Festival de Doma y Folklore de Olavarría

Ricardo Sosa, el productor, confirmó el acuerdo con los salteños, que estuvieron por última vez en el 2015, formando parte de la grilla de artistas. Justamente en torno a la del 2026, Sosa destacó la calidad de artistas que se presentarán: Ceibo, Ángela Leiva, Los Caldenes, Yamila Cafrune, Carlos Ramón Fernández y Ahyre, entre otros.