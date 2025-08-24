Fentanilo contaminado: "Es una situación catastrófica y los responsables deberán pagar como la justicia considere “

El especialista, se refirió a la gravedad del caso y dijo “se tuvo la oportunidad de actuar rápido dentro de una catástrofe, pero no estuvimos a la altura de responder. Falló como actuar frente a una crisis de esta magnitud. Estamos ante una deuda grande con la gente que se sintió golpeada por la sanidad argentina”

En referencia a la droga manifestó, “es muy parecido a la morfina, se utiliza mucho a pacientes en terapía intensiva. Probamente haya secuelas y aquellas que fallecieron pueden estar relacionadas sus muertes con el fentanilo contaminado. El numero de fallecidos por esto puede ser mayor”, advirtió.

Consultado sobre los controles al laboratorio contó “la entidad que controla es el ANMAT, y se menciona que pudo existir en informes previos ciertas irregularidades”

En cuanto al origen de la contaminación dijo “se da en el desarrollo, el envío, transporte e inclusive hasta el momento de aplicación, que puede ser oral, en parches o endovenosa. La idea es que pudo haberse contaminado en el momento de la elaboración. En la materia prima. Ósea en el laboratorio con bacterias dentro del lugar de origen”

Sobre los casos en los pacientes internados explicó “Se dio un combo enorme, ya que la bacteria estaba en el fentanilo. Los internados la padecieron a través del torrente sanguíneo. Fue una situación infectológica. Algunos de ellos pudieron resistir con antibióticos y otros lamentablemente no por su vulnerabilidad en la que se encontraban desde lo patológico “

En el final dejó un resumen de esta situación sanitaria “Supimos que había un producto contaminado, pero se tardó mucho en comunicar. Debemos volver a ordenar las regulaciones. Tenemos que actuar con agilidad, pedir disculpas y que la justicia haga pagar por las responsabilidades las catástrofes se aprende” culminó.

JLR