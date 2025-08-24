El viento cortó cables y dejó varias horas sin energía a distintas zonas

A causa de un corte de cables en Calle 112 y Av. Emiliozzi, salió de servicio la Línea N° 1 de Media Tensión, lo cual ocasionó la interrupción del suministro en diversos sectores de la planta urbana y la zona rural. La interrupción se extendió por casi cuatro horas.